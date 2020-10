Ducato Spoleto-ACF Arezzo: le convocate e le parole del mister

Dopo l’esordio casalingo vincente per 6-2 contro la Pistoiese nella seconda giornata di campionato di serie C, le ragazze amaranto di mister Luca Bonci affrontano in trasferta il Ducato Spoleto sul campo sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo. Fischio di inizio ore 14:30. Le ragazze spoletine dopo la pesante sconfitta nella prima di campionato contro il Filecchio, hanno ottenuto un pari in trasferta contro il Civitanova.

Queste le parole di mister Bonci alla vigilia.

“E’ stata una settimana positiva, le ragazze si sono allenate con la giusta attenzione. Per quanto riguarda domani quando si gioca in trasferta è sempre complicato. Il campionato sarà molto equilibrato e premierà la squadra più continua sia nel gioco che nei risultati. Lo Spoleto viene da un pareggio in trasferta e sicuramente avrà voglia di fare risultato anche in casa. Noi però l’affronteremo con rispetto, ma anche con la tranquillità di esserci allenati con la giusta determinazione. Non dobbiamo in alcun modo sottovalutare la partita, per noi tutte le partite devono essere affrontate al massimo. Ogni domenica l’obiettivo è portare a casa punti, ogni partita è sempre una finale”.

Ecco l’elenco completo delle 17 convocate che prenderanno parte al match.

1 Valgimigli, 2 Mencucci, 3 Esperti, 4 Baracchi, 5 Costantino, 6 Cosi, 7 Paganini, 8 Orlandi, 9 Razzolini, 10 Ceccarelli, 13 Verdi, 17 Gnisci, 20 Tuteri, 21 Teci, 22 Zelli, 28 Ferretti, 88 Trezza.