Due artisti aretini realizzano il video di Federsanità Anci sul Covid-19

Benedetta Bianchi e Roberto Magnanensi hanno registrato la cover di “Viva l’Italia” di De Gregori

I due docenti di Proxima Music hanno contribuito ad un filmato per rilanciare l’orgoglio dell’Italia

Due docenti di Proxima Music protagonisti di un video per rilanciare l’orgoglio dell’Italia nella fase-2. La voce di Benedetta Bianchi e il pianoforte di Roberto Magnanensi sono stati posti al servizio di Federsanità Anci nella realizzazione e nella produzione di un brano dal titolo “Bolla Covid – Un tempo senza tempo” dove è raccontato quanto vissuto negli ultimi mesi dagli operatori delle aziende sanitarie e ospedaliere in tutto il territorio nazionale.

I due artisti aretini, accompagnati dal violino di Elisa Veschi, hanno realizzato una cover di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori che è arricchita nel finale anche da un contributo vocale di Gigi Proietti. Parole e musica fanno da sfondo allo scorrimento delle immagini che ritraggono l’eccezionalità del lavoro svolto nelle diverse strutture ospedaliere tra volti degli operatori in prima linea e toccanti momenti di vita nei reparti, con foto arrivate da ogni zona della penisola (compreso l’ospedale San Donato di Arezzo). Questo emozionante filmato, condiviso in tutta Italia, trova le proprie basi nel connubio tra Magnanensi e Bianchi che hanno unito i rispettivi talenti artistici nel lanciare un messaggio di ripartenza e di orgoglio.

I due artisti vantano una carriera ricca di esperienze al fianco di grandi nomi della musica nazionale e internazionale (nei loro curriculum spiccano collaborazioni con Pupo e Lionel Ritchie, Renato Zero e Claudio Baglioni, Marco Masini ed Amedeo Minghi) e, negli ultimi anni, sono docenti del dipartimento di musica moderna di Proxima Music per un insegnamento di pianoforte e canto che sta continuando anche nell’attuale situazione sanitaria attraverso lezioni in video-conferenza. «La realizzazione del video per Federsanità Anci – commenta Bianchi, – ha rappresentato un’esperienza particolarmente emozionante: la nostra voce e i nostri strumenti hanno accompagnato le immagini degli operatori in prima linea in questo delicato momento che rappresentano un motivo d’orgoglio per il nostro Paese e che forniscono una forte spinta a ripartire».