Due atlete di Arezzo convocate al raduno collegiale della nazionale italiana giovanile

Dopo il lungo periodo di chiusura forzata per tutti gli atleti agonisti della Accademia Karate Arezzo, ASD della Federazione Olimpica Nazionale Fijlkam, l’A.K.A. ha riaperto i battenti il 1 settembre in una nuova struttura in via Galvani 14/G.

“Sono stati 5 mesi di grande attività – spiega il M° Enzo Bertocci – nonostante la chiusura forzata dovuta al Covid-19. Abbiamo continuato a mantenere in forma i nostri atleti con video lezioni di preparazione fisica e abbiamo approfittato per trovare una nuova struttura più capiente e ancora più efficiente.“

Grazie a tanto impegno e costanza, è arrivata la buona notizia per la città di Arezzo e la nostra Accademia: Francesca Gaglioti e Asia Tinti, due nostre fortissime atlete sono state convocate al primo raduno collegiale di selezione della Nazionale Italiana Giovanile di karate Fijlkam, che si svolgerà al palazzetto dello sport di Giugliano (NA) in vista del 47th EKF Junior, Cadetti e U21 Campionato Europeo che si svolgerà a Budapest (Ungheria), il 7-9 febbraio 2021 nelle specialità del kumite e kata.”

Le due aretine, Francesca Gaglioti già vice campionessa di Italia nella Categoria – 53 kg. Kumite (combattimento) e Asia Tinti per la specialità Kata (Forma) saranno presenti per tutti le 2 giornate di allenamenti al raduno Nazionale. Felici ed emozionate per questa convocazione dopo mesi di allenamento in solitaria, daranno sicuramente il massimo per ben figurare e accedere alle selezioni finali. In palio c’è l’ambizioso traguardo di entrare a far parte della rappresentativa Nazionale al Campionato Europeo.