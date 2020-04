“Due nuovi casi ad Arezzo, cento persone controllate dalla Pm e elevate due sanzioni, una delle quali a una persona trovata senza mascherina” questo il punto del sindaco Ghinelli nella consueta conferenza stampa su Facebook.

Ospite il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni che ha sottolineato come il momento sia difficile per tutti. E che a soffrire siano state soprattutto le attività di somministrazione e di pubblico esercizio. “Per prima cosa la salute, non sono di quelli che dicono di riaprire tutto e subito. So bene che le nostre attività saranno tra le ultime a ripartire” ha detto. Inoltre, ha ribadito la soddisfazione per il risultato di Ascom, cioè che la Regione ha consentito l’asporto da ristoranti e pizzerie. Critico invece sul Governo: “ha adottato provvedimenti ordinari in emergenza”.