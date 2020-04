Posta elettronica certificata Comune di Arezzo: interventi di manutenzione

Dalle 14 di venerdì 24 aprile fino a domenica 26 aprile, le caselle di posta elettronica certificata (PEC) riconducibili al Comune di Arezzo saranno oggetto di interventi di manutenzione da parte della Regione Toscana. In tale intervallo di tempo potranno verificarsi interruzioni dei servizi di posta elettronica certificata sia in partenza che in ricezione.

In caso di invii destinati alle caselle di PEC sotto elencate si raccomanda di accertarsi che il mittente riceva la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di mancata ricezione di quest’ultima, si suggerisce di ripetere l’invio in un momento successivo e verificare nuovamente la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.

Ecco gli indirizzi coinvolti:

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]

 [email protected]