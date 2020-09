Due squadre della Scuola Basket Arezzo ammesse ai campionati di Eccellenza

Due squadre giovanili della Scuola Basket Arezzo giocheranno in Eccellenza. L’Under18 Tecnoil e l’Under15 Chimet sono state riconosciute tra le migliori realtà della regione e, per la stagione 2020-2021, sono state così ammesse a partecipare ai più importanti campionati del basket giovanile italiano, potendo godere dell’opportunità di misurarsi in un torneo di spessore nazionale. La Sba, tra l’altro, sarà l’unica società della provincia a militare in Eccellenza e avrà dunque il compito di tenere alta la bandiera della pallacanestro aretina.

Entrambe le formazioni saranno guidate in questi difficili tornei da Marco Evangelisti che, dopo una lunga militanza in serie A2 come giocatore, ha avviato lo scorso anno la carriera da tecnico alla Sba con un ottimo lavoro che ha convinto la società ad affidargli ora le due squadre di punta del proprio vivaio. Il suo compito sarà di promuovere un’ulteriore crescita nei giovani cestisti aretini e di prepararli agli appuntamenti dell’Eccellenza in cui godranno di una vetrina prestigiosa per dimostrare il loro talento e per confrontarsi con alcuni dei coetanei più forti d’Italia. In quest’ottica, la nuova stagione sarà una fase cruciale nel processo di maturazione e di sviluppo dei cestisti dell’Under15 Chimet che potranno approcciarsi al grande basket e iniziare a dimostrare il loro talento, mentre l’Eccellenza dell’Under18 Tecnoil configurerà per molti ragazzi l’ultima emozionante esperienza in un campionato giovanile prima del grande salto tra i senior, prevedendo anche un lavoro in sinergia con la prima squadra della serie C Amen.

Le due squadre di Eccellenza saranno la punta di diamante di un vivaio che schiererà nella nuova stagione altre cinque squadre: l’Under14 Dunia Pack di Umberto Vezzosi militerà nel campionato Elite, l’Under18 Rosini di Antonio Bindi e l’Under16 Rosini di Michele Roggi saranno impegnate nei campionati Silver, l’Under14 Galvar di Vezzosi e l’Under13 di Roggi scenderanno in campo nel campionato regionale. Ad arricchire la programmazione sportiva della Sba saranno i nove gruppi del minibasket Nova Verta e il progetto sociale di basket integrato sostenuto da Bm Centro Tecnico per permettere di fare sport a chi ha disabilità fisiche, intellettive e relazionali. «L’ammissione ai campionati di Eccellenza con ben due squadre – commenta il presidente Mauro Castelli, – è la testimonianza dell’eccezionale percorso di sviluppo intrapreso dalla Sba, che è entrata di diritto tra le migliori realtà del basket giovanile italiano».