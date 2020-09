CB2, piattaforma aerea in azione in via Anconetana: via i pioppi malati dal Bicchieraia

Ad Arezzo, i vecchi pioppi radicati sulla sponda sinistra del torrente Bicchieraia, lungo via Anconetana a due passi dall’asilo di Matrignano, versavano in precarie condizioni di salute.

Di grandi dimensioni, ma fragili e malati, rappresentavano un pericolo per gli utenti della strada, per i piccoli alunni e per il regolare deflusso idraulico. Un pericolo destinato ad aumentare esponenzialmente in caso di vento forte o di pioggia intensa.

Così, il Consorzio 2 Alto Valdarno, dopo le necessarie verifiche, non ha potuto far altro che procedere con il taglio.

Scenografica l’operazione che, vista la posizione e le dimensioni delle piante, ha richiesto l’intervento di operai specializzati e l’uso della piattaforma aerea, posizionata prima sulla strada (mantenuta in funzione a senso alternato) e poi all’interno del giardino dell’asilo.

Con l’eliminazione dei tre pioppi, si è conclusa la manutenzione ordinaria del torrente, dove le lavorazioni sono state eseguite con massima attenzione all’ambiente. I tecnici infatti, nello sfalcio, hanno deciso di mantenere una fascia di vegetazione sulla parte bassa della sponda per ombreggiare l’acqua in modo da impedirne il surriscaldamento: un espediente necessario per tutelare la fauna ittica e gli anfibi che popolano molti tratti dell’asta.