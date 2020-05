D’Urso a Ghinelli: “pronti a discutere insieme la Fase 2 della sanità aretina“

“Pronto a discutere subito il progetto di rilancio del San Donato”. Il Direttore generale della Asl, D’Urso, ha risposto alla nota del Sindaco Ghinelli. “Le confermo da subito la disponibilità a proseguire il percorso di condivisione del processo di riattivazione e di rilancio dell’Ospedale di Arezzo, della rete dei servizi territoriali e dei percorsi socio-assistenziali con la stessa modalità che abbiamo seguito, così come da Lei riconosciuto, in fase pre Covid”.

La Asl Toscana sud est ha già avviato il suo confronto interno affinché il progetto finale sia condiviso e sostenuto sia dagli operatori sanitari che dalle istituzioni locali. E, in modo particolare, risponda ai nuovi bisogni e alle nuove aspettative dei cittadini in questo delicatissima fase di tutela della salute: “ho incontrato – ricorda D’Urso – i diversi professionisti dell’Azienda ASL TSE che operano nelle attività ospedaliere e territoriali per definire una bozza condivisa e comprensiva dei diversi aspetti che potrà costituire certamente, una volta ultimata, la base del confronto con i Sindaci del territorio”.

La Fase 2 della sanità aretina si prepara quindi a salire sulla rampa di lancio.