D’Urso: “I 12 nuovi sono contatti di casi già noti. Nessun ulteriore positivo nelle Rsa. Risultato dei tamponi nel fascicolo sanitario elettronico”

“In questo monento l’azienda sanitaria e quella privata stanno leggendo i tamponi effettuati ieri. Quindi, la questione dell’arretrato con oggi è terminata. Dei tamponi letti solo il 15 – 20% dei casi ha un esito positivo, nella gran parte, fortunatamente è negativo. I soggetti con esito positivo vengono immediatamente avvisati dal dipartimento di prevenzione, quindi, se è vero questo, quelli con tampone negativo ad oggi non hanno comunicazione risultato. Per questo l’azienda è fortemente impegnata affinchè anche loro lo abbiano. Dalla prossima settimana i risultati saranno leggibili dal fascicolo sanitario elettronico – ha spiegato il direttore generale della Asl Antonio D’Urso, facendo il punto sulla situazione odierna Coronavirus.

I nuovi casi oggi sono 12, tutti già in isolamento domiciliare in quanto collegati a casi noti. Nessun nuovo positivo nelle Rsa. Per quanto riguarda quella di Montevarchi la Al ha preso in gestione i 12 pazienti Covid, mentre i soggetti Covid negativi sono stati trasferiti presso l’ospedale di Continuità di Foiano. I 43 operatori di questa struttura oggi hanno eseguito il tampone e il test sierologico, è importante affinchè non contagino i Covid negativi”.