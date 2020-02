È la prima volta del Carnevale a Saione. Carri e divertimento dal pomeriggio. I commercianti: “Alo’, è un quartiere da vivere”

Coriandoli, stelle filanti e carro allegorico per animare piazza Zucchi e via Arno. Truccabimbi e animazioni itineranti si allargheranno anche in via Vittorio Veneto e nelle strade circostanti. Saione “mette la maschera”. Confesercenti assieme ai commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione del Comitato del Carnevale Aretino dell’Orciolaia organizza la prima edizione del “CarnevaleIl a Saione”.

La manifestazione è dedicata alle famiglie e prende il via,oggi, sabato 22 gennaio, a partire dalle 15.

Per tutto il giorno in strada scende l’allegria e il divertimento. Oltre al carro del carnevale dell’Orciolaia, protagonisti della manifestazione carnevalesca i truccabimbi, le animazioni itineranti, e i bambini in maschera. Prosegue, così, il percorso di riqualificazione del quartiere.

Forte e chiaro l’appello dei commercianti: “Saione è un quartiere vivo e da vivere. Venite a conoscerlo con le vostre famiglie”.

Ed hanno anche creato la pagina Facebook del quartiere, chiamandola Alo’ Saione, in cui se ne mostrano tutte le attività.