E’ scomparso Miro Ghinelli, fratello del sindaco. Il cordoglio del mondo politico aretino

Se ne è andato Miro Ghinelli, fratello minore del sindaco. Aveva 62 anni. Ammalato da molti anni, recentemente le sue condizioni erano peggiorate. Lo stesso sindaco, nelle sue dirette quotidiane per fare il punto sull’emergenza, negli ultimi giorni aveva fatto riferimento alle frequenti visite al San Donato per “motivi personali”.

Miro aveva lavorato a Banca Etruria, poi la pensione.

Figlio di Oreste, noto avvocato nonchè dirigente per lungo tempo del Msi aretino e consigliere comunale, Miro era appassionato di musica e particolarmente colto, su molti temi e argomenti.



Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione di Arezzo Web Informa.

La scomparsa di Miro Ghinelli: le condoglianze del capogruppo Pd, Luciano Ralli

Stamani ho scritto al Sindaco Alessandro Ghinelli. La politica talvolta ci fa perdere di vista ciò che è veramente importante e quello che conta nella vita. Poi c’è la morte che ci riporta alla ragione. Quando a lasciarci è un fratello minore, costretto a combattere per troppi anni con la malattia, penso che il dolore non sia descrivibile. Ad Alessandro Ghinelli ho espresso le mie condoglianze e quelle del gruppo consiliare, nella consapevolezza che in questi momenti, resi ancora più pesanti dalla responsabilità che gravano non solo sull’uomo ma anche sul Sindaco, non ci siano parole che possano rendere meno acuto il dolore se non la memoria di un fratello, Miro, che ha lasciato il ricordo di una persona dolce e coraggiosa in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Le condoglianze del presidente del Consiglio Comunale Alessio Mattesini

Esprimo le più sentite condoglianze al sindaco Alessandro Ghinelli e alla famiglia per la perdita del fratello Miro. In questo triste momento l’istituzione che ho l’onore di presiedere si stringe attorno al primo cittadino con questo messaggio di vicinanza. Certo così di interpretare il sentimento dell’intera assemblea.

Il cordoglio del Movimento 5 Stelle Arezzo

Il Movimento 5 Stelle esprime profondo cordoglio al sindaco Alessandro Ghinelli per la perdita del fratello Miro. Sentite condoglianze da parte di tutto il gruppo degli attivisti.

Il cordoglio della Fraternita

Il Primo Rettore, Pier Luigi Rossi, i Rettori del Magistrato Arturo Ghezzi, Daniela Galoppi, Monica Manneschi, Andrea Pastorelli e tutto il Personale della Fraternita dei Laici

esprimono la loro vicinanza al Sindaco di Arezzo Prof Ing Alessandro Ghinelli per la scomparsa di suo fratello Miro, ricordando la sua sensibilità culturale, il rispetto e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso la più antica Istituzione pubblica della nostra città.