Ecco l’operato de La Racchetta dopo le forti piogge di questa notte

Criticità Idrauliche sul comune di Arezzo legate alle forti piogge, l’operato della Protezione Civile La Racchetta.

Squadre di Protezione Civile de La Racchetta sezione di Arezzo sono intervenute sul territorio questa mattina in seguito ad un violento temporale che ha interessato per tutta la notte il comune di Arezzo, già dalle prime ore della mattinata si sono registrate numerose criticità di carattere idraulico legate alla forte pioggia, sottopassi e sedi stradali invase dall’acqua, fossi per il deflusso delle acque pieni e zone in depresione rispetto al piano stradale, sia pubbliche che private allagate, tra cui qualche scantinato e garage.

La Racchetta di Arezzo, a seguito di un attizione da parte del Comune è prontamente intervenuta per monitorare e risolvere le criticità con 8 persone, 2 mezzi d’ emergenza e due carrelli attrezzati con motopompe per fronteggiare questo tipo d’ emergenze.