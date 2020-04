Effetto virus, torna il Consiglio comunale ma in videoconferenza. Proposte bipartisan per fronteggiare l’emergenza economica

Torna il Consiglio Comunale, convocato per lunedì 20 aprile alle 10. “E non si tratta di una seduta qualsiasi – precisa subito il presidente Alessio Mattesini – ma di un appuntamento in qualche modo storico: avremo infatti modo di sperimentare la modalità della videoconferenza. I componenti dell’assemblea interagiranno grazie a una piattaforma online mentre per i cittadini da casa nulla cambierà visto che nella home page del sito del Comune di Arezzo ci sarà come al solito la diretta video. Cambierà solo lo sfondo: non l’aula consiliare ma le abitazioni dei consiglieri. Il risultato in termini di trasparenza è comunque garantito. Ringrazio l’assessore Marcello Comanducci e gli uffici comunali che hanno curato la parte tecnica e i necessari passaggi. Per quanto riguarda l’ordine del giorno, apertura tradizionale dedicata alle interrogazioni, poi spazio alle pratiche e agli atti di indirizzo”.

Fra le pratiche, le aliquote Imu per il 2020 (assessore Alberto Merelli), l’adesione all’accordo conciliativo sulla morosità tollerata tra Ato Toscana sud e Sei Toscana (assessore Marco Sacchetti), il finanziamento con debiti fuori bilancio degli interventi necessari a seguito degli eventi atmosferici del dicembre scorso e della messa in sicurezza di palazzo Carbonati, la ristrutturazione del circolo del quartiere di Porta del Foro (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), il canone Cosap e il regolamento della Fiera Antiquaria (assessore Marcello Comanducci), la relazione della Commissione controllo e garanzia a opera del presidente Francesco Romizi, l’adesione all’evento pubblico con protagonista Liliana Segre e il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita e le proposte dei gruppi di maggioranza e di opposizione per fronteggiare l’emergenza economica provocata dall’attuale emergenza Coronavirus.

A completare l’ordine del giorno sei atti di indirizzo.