Vo per Botteghe web: un sostegno per le imprese aretine

Per rispondere alla crisi economica e all’isolamento legati all’emergenza Coronavirus, il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue potenzia la propria rete online. E lancia anche sul territorio di Arezzo l’iniziativa “Vo per Botteghe Web”, pensata per aiutare gli artigiani di tutta Italia a vendere i propri prodotti e a non fermare il business.

Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue nasce da un’idea della Fondazione Romualdo Del Bianco, fondazione fiorentina che nel 1989, all’indomani della caduta del Muro di Berlino, ha iniziato a occuparsi del riavvicinamento tra popoli attraverso il dialogo tra culture nei siti Patrimonio Mondiale dell’umanità, della tutela delle tradizioni locali dei territori e del viaggio come mezzo attraverso cui costruire il dialogo (il cosiddetto viaggio dei valori). Da queste basi è nato e si è sviluppato un agire etico che ha preso il nome di Life Beyond Tourism e che, oggi, attraverso le attività che il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue svolge, vuole realizzare il dialogo interculturale coinvolgendo i soggetti a vari livelli: dai singoli individui, alle aziende e alle istituzioni.

Quest’attività si traduce in una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle espressioni culturali dei territori, affinché possano essere conosciute a tutti i livelli e valorizzate concretamente con un’azione collettiva di tutela che parta dalla conoscenza dei luoghi, con le proprie tradizioni, i propri prodotti e i propri valori. Ecco che grazie all’impegno e alla dedizione per Life Beyond Tourism molte istituzioni nazionali e internazionali di alto livello hanno dato il proprio riconoscimento alle attività svolte: dall’UNESCO al Parlamento Europeo, da ICOMOS International (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti) dal Touring Club italiano a ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali) e IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura). E questi sono solo una piccola parte: basti pensare che sono 91 i patrocini concessi al Forum “Building Peace through Heritage-World Forum to Change through Dialogue” che si sarebbe dovuto tenere a marzo a Firenze, ma che è in fase di riprogrammazione a causa dell’emergenza mondiale causata dalla diffusione del Covid-19.

In questo contesto si inserisce la nuova iniziativa “Vo per Botteghe Web” del Movimento, per tendere una mano alle piccole e medie imprese artigianali che si trovano in grave disagio a causa dell’emergenza sanitaria in corso. L’obiettivo è continuare a promuovere le vendite ma anche far conoscere importanti realtà culturali a chi in questo momento è chiuso in casa. D’altronde la filosofia del Movimento da sempre considera l’artigianato come parte delle espressioni culturali del territorio e lega strettamente questi due aspetti.

Anche alla luce delle collaborazioni consolidate durante la manifestazione Costume Colloquium VI (2018) con il Museo dell’arte della lana e con l’azienda Tessilnova di Stia, il Movimento Life Beyond Tourism ha deciso di aprirsi a tutte le aziende della zona in un momento in cui le realtà locali hanno maggiormente bisogno di sostegno.

“Come sindaco di Pratovecchio Stia voglio ringraziare la Fondazione Del Bianco e il Movimento Life Beyond Tourism per questa bellissima iniziativa che rappresenta un segnale di supporto e amicizia particolarmente importante in un momento come questo – ha dichiarato Nicolò Caleri – Se tutte le piccole imprese italiane stanno subendo un durissimo colpo a causa della crisi, quelle artigianali collocate in territori montani come i nostri rischiano davvero di non avere più la forza di rialzarsi. Ecco allora che diventa fondamentale creare una rete di collaborazioni che possano permettere alle nostre aziende di avere nuova e maggiore visibilità sul mercato, così da valorizzare i contenuti di eccellenza che da sempre i territori delle aree interne offrono. L’esperienza del panno casentino, piccola produzione di eccellenza del nostro territorio capace di acquisire notorietà internazionale, ci deve confortare sulle potenzialità di questo percorso. Sono sicuro che tante aziende artigianali del territorio di Pratovecchio Stia e di tutta la provincia di Arezzo sapranno approfittare di questa bellissima occasione che la Fondazione ha voluto mettere a loro disposizione, creando le basi perché l’esperienza realizzata con il Museo della Lana e con le aziende di produzione del panno casentino si possa estendere a tante altre realtà imprenditoriali, creando sviluppo economico e promuovendo la cultura del lavoro artigianale e della bellezza.”

Vo per Botteghe Web prevede facilitazioni per i nuovi iscritti. Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue lancia infatti una campagna di adesione gratuita alla propria rete internazionale (che conta oltre 500 istituzioni e 14.000 utenti, provenienti da 111 Paesi dei 5 continenti) per il 2020, offrendo una concreta opportunità di visibilità sul mercato nazionale e mondiale e l’affiancamento nell’apertura del proprio shop online sul sito di Life Beyond Tourism senza costi aggiuntivi.

Un modo per essere al fianco degli artigiani e proteggerli, potenziando il valore di ognuno grazie al supporto tecnologico. Grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Italiano Donkey Commerce gli artigiani potranno entrare a far parte di una rete pronta a sviluppare il proprio e-commerce, a ottimizzare la comunicazione online e offline, a costruire la brand identity e la presenza in rete, avendo anche accesso a finanziamenti attraverso bandi e contributi nazionali e internazionali.

Le realtà imprenditoriali che nel loro “saper fare made in Italy” fondano la loro forza, potranno cogliere questa opportunità, iscrivendosi sul portale www.lifebeyondtourism.org. Inserendo entro il 30 giugno il codice sconto voperbottegheweb2020 la registrazione sarà completamente gratuita per tutto il 2020. Inoltre il Bonus LBT per le imprese consentirà di accedere a una scontistica immediata anche per gli anni successivi sulla piattaforma Donkey Commerce.

«Con Vo per Botteghe Web vogliamo porgere una mano all’Italia in difficoltà in modo facile e gratuito e soprattutto dare la possibilità di aprirsi un mondo di opportunità – spiega Carlotta Del Bianco, presidente del Movimento Life Beyond Tourism -. È l’evoluzione dell’omonimo progetto nato a Firenze nel 2016 dall’etica Life Beyond Tourism promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco che esalta la componente culturale e avvicina al mondo delle tradizioni artigianali e alle espressioni culturali dei vari luoghi, connettendo direttamente le aziende con i viaggiatori in rete, potenziali clienti. Il progetto è tutt’ora realizzato dall’Hotel Laurus al Duomo e dall’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio di B&B Hotels Italia».

Da sempre la missione del Movimento è costruire la pace nel mondo con il dialogo grazie al patrimonio, al viaggio, all’incontro con accoglienza e ospitalità, con la comunicazione, la conoscenza e la tutela della personalità del luogo e della sua economia. «Credo che con il passaggio al web dell’iniziativa si possa contribuire attivamente al sostegno dell’economia italiana in questo momento delicato della storia e dare un aiuto concreto agli artigiani nel dare continuità alla propria attività – aggiunge Carlotta Del Bianco -. Un contributo moderno, necessario in un momento di orgogliosa ripartenza, con strumenti per lavorare a distanza in un momento in cui il commercio o è online, o subisce difficoltà, o passa alle multinazionali depauperando il PIL Italiano. Soprattutto questo contributo vuole essere un semplice gesto per infondere fiducia nel prossimo, con entusiasmo, per l’uscita dall’isolamento; è un contributo orientato alla visibilità, quindi alla tutela del grande patrimonio che l’Italia può vantare: il Patrimonio immateriale dato dall’ingegno, dalla creatività e dal ‘saper fare’».

La nuova iniziativa Vo Per Botteghe Web con le modalità di partecipazione e registrazione è consultabile sul sito www.lifebeyondtourism.org/it/vo-per-botteghe-2/

Il Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue

Il Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue nasce e si sviluppa per formare una rete che promuova il Dialogo tra Culture a ogni livello con le Learning Communities (i residenti, i viaggiatori, i fornitori di servizi in loco, le istituzioni culturali, gli intermediari, le autorità pubbliche e le amministrazioni, i centri di ricerca sulle tendenze di mercato, gli istituti di istruzione, i progettisti che rispondono alle esigenze del mercato) coloro che credono nella forza del dialogo e nella loro forza di contribuire al medesimo.

Questi sono le aziende, gli individui, le organizzazioni, gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori, gli artisti, i commercianti che hanno una storia da raccontare, che fonda le proprie radici nel saper fare e nell’intento di credere ancora nell’opportunità della relazione interpersonale che supera le catene di negozi tutti uguali, i pacchetti preconfezionati, il souvenir che non racconta niente del viaggio.

Il viaggiatore e gli abitanti hanno diritto di trovare città uniche e non appiattite dalla medesima offerta per poter sperimentare la ricchezza di cultura, tradizioni e sapori che contraddistinguono ogni territorio.

I principi sono raccolti nel Manifesto Life Beyond Tourism® e inseriti nella Certificazione per il Dialogo fra Culture – Life Beyond Tourism® DTC-LBT: 2018 come strumento per differenziare tutti i soggetti che a qualunque livello orientano la loro attività al dialogo interculturale. Una nuova offerta commerciale incentrata sull’agire etico.