Ego in concerto Mearevolutionae

Sabato 29 Agosto, lo street pop di EGO fa tappa ad Anghiari per l’ultima data del mini-mini tour estivo, organizzato per promuovere “Ritrovarsi”, l’ep del “post lockdown”, uscito lo scorso 10 Luglio, quasi come a voler celebrare questa minima ma significativa ripartenza umana, artistica, collettiva, personale.

I tre brani che compongono “Ritrovarsi” non nascono durante il periodo di quarantena ma sono involontariamente figli di un periodo di breve ma intensa bellezza mista a incertezza scaturita durante il 2019, l’anno di “Saette”, il primo album edito da Woodworm; un anno bellissimo soprattutto per quanto riguarda gli opening di live per artisti come La Rappresentante Di Lista, Ex-Otago, Ghemon, Edda, Willie Peyote e Coma Cose ma allo stesso tempo straniante sotto diversi aspetti manageriali e scelte imprenditoriali legate al progetto.

EGO matura così una vera e propria necessità di ritornare nella più totale indipendenza e si mette a comporre nuovi brani, senza l’idea di racchiuderli all’interno di un album. Nascono così “Amsterdam”, “Libera” e “Sopra La Città”, tre pezzi che da una parte viaggiano sempre sulla falsa riga dell’urban pop e dall’altra vanno ad ammorbidire ulteriormente l’anima rap del progetto, riportando il tutto a una dimensione più cantautorale e scanzonata, quasi come a voler nuovamente fuggire da ulteriori etichette.

EGO nasce nel 2015, come progetto solista di Diego Nicchi, musicista e direttore artistico prestato al rap ma con la passione per il cantautorato italiano. Dopo pochi mesi il progetto solista diventa duo grazie all’ingresso di Filippo Milanesi, musicista e produttore. Sul palco Diego “Ego” e Filippo, rispettivamente voce e chitarra, sono da sempre accompagnati dalla crew del Rooftop Studio: Arturo Magnanensi (basso/programmazioni), Lorenzo Nocentini (batteria) e Marco Romanelli (fonico).