Onion Rings in concerto alla Casa dell’Energia

La musica ad Arezzo torna a farsi sentire, riprendendosi in maniera graduale i propri spazi, con tutto il rispetto delle regole vigenti in materia di prevenzione e sicurezza ma con la stessa voglia di regalare ancora emozioni, momenti di condivisione, attimi di serenità.

L’Associazione di Promozione Sociale “Arezzo Che Spacca”, grazie alla collaborazione con Warehouse Decibel FEST, Arezzo • Men/Go Music Fest e We52100, porterà, nella splendida cornice della Casa dell’Energia, due progetti aretini a cui prestare assolutamente attenzione: gli Onion Rings, giovedì 3 settembre, e i Maestro, giovedì 10 settembre.

𝐎𝐍𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐈𝐍𝐆𝐒

Gli Onion Rings sono una rock band aretina nata nell’estate del 2015 e composta da Matteo Palombo (chitarra e voce); Mirko Crulli (chitarra); Niccolò Casucci (basso) e Jacopo Pieri (batteria). Nello stesso anno la band si esibisce nei primi live con cover e pezzi propri. All’inizio del 2016 registrano i primi due inediti in studio, Through the Dawn e I don’t care e lavorano alla registrazione di altri brani. Continuano ad esibirsi in vari locali delle province di Arezzo e Perugia per tutto il 2016, portando sul palco il proprio rock essenziale ed energico, con evidenti contaminazioni punk/grunge/indie.

Nel marzo 2017 realizzano il proprio primo videoclip, per il brano Hot truck. Dopo i live dell’estate 2017, gli Onion Rings si chiudono in studio per iniziare le registrazioni del loro primo EP ufficiale, uscito il 23 febbraio 2018. Il primo singolo estratto dall’EP, Complicated, è stato pubblicato su youtube lo stesso giorno. Dal febbraio 2018 alternano esibizioni live per la promozione dell’EP, alla partecipazione a contest locali e nazionali, quali Arezzo Wave Toscana, Sanremo Rock e Suono Dunque Sono.

Arrivano in finale a tutti e tre, e si aggiudicano la vittoria al terzo, che gli consente di esibirsi nei principali festival aretini dell’estate, come il Mengo Music Festival. Il 12 Dicembre 2018 esce su youtube Sunburst, secondo singolo estratto dal loro EP, che ha attualmente raggiunto quasi 20mila visualizzazioni. Gli Onion Rings amano il rock in tutte le sue forme, come musica e come stile di vita; amano la birra e cibi grassi dopo i concerti; amano la semplicità e l’immediatezza, caratteristiche che si riscontrano pienamente nella loro musica.

Giovedì 3 Settembre

dalle ore 19.30

Casa Dell’Energia

via Leone Leoni 1, Arezzo

(disponibilità di 100 posti a sedere senza prenotazione)

𝗔𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗖𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗰𝗮

𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻

Warehouse Decibel FEST – Casa dell’Energia – Arezzo • Men/Go Music Fest – We52100 – Zero Spreco – Arezzo Crowd Fest

𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮

Onion Rings (live)

[il concerto verrà trasmesso anche su ArezzoCrowd TV grazie a Farrago]

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗗𝗢𝗢𝗥 – 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬

𝗜𝗡𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟬𝟬