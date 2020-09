Election day: il voto per chi si trova in quarantena o isolamento domiciliare

Su https://www.comune.arezzo.it/notizie/domanda-voto-domiciliare-elettori-quarantena-isolamento-fiduciario-covid-19 si possono trovare tutte le informazioni per gli elettori che, in vista della prossima tornata di domenica 20 e lunedì 21 settembre, sono sottoposti a trattamento domiciliare o sono in quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Gli stessi potranno esprimere il voto presso il proprio domicilio facendo pervenire al Comune apposita richiesta entro martedì 15 settembre 2020.

Al link sopra riportato sono elencati i documenti da allegare alla richiesta e le modalità di trasmissione.

L’ufficio elettorale, sentita la Asl, registrerà sulla lista di sezione l’ammissione al voto domiciliare dandone comunicazione a questi elettori entro sabato 19 settembre.

Informazioni anche telefonando a 0575 377239 – 774 oppure per e-mail: [email protected]