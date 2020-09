“Movida si…cura” a Sansepolcro, spostata la sede dei test. Non più in piazza Torre di Berta ma nel chiostro del Comune. Atteso un grande afflusso di persone

Considerato il grande afflusso previsto questa sera a Sansepolcro per l’iniziativa “Movida si…cura”, cioè i test sierologici gratuiti per tutti, l’amministrazione comunale ha deciso di spostare la sede dei test.

Non sarà più in piazza Torre di Berta ma nel chiostro di Palazzo comunale, in modo che il flusso di persone possa essere meglio gestito, sia in entrata che in uscita.

Si ricorda che l’iniziativa rientra nella campagna della Regione Toscana con la collaborazione della Asl Toscana sud est e l’aiuto di Misericordia, Croce Rossa e Anpas. E’ necessario presentarsi con la tessera sanitaria ed avere la residenza in Italia.