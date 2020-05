Emergenza Coronavirus: continuano le aperture scaglionate degli uffici al pubblico di Estra

Proseguono le aperture degli store e degli sportelli di Estra. Anche oggi un nuovo elenco di riaperture e nei prossimi giorni via via altre ne seguiranno.



Non è stato infatti possibile procedere contemporaneamente a tutte quante le riaperture proprio perché subordinate alla creazione di adeguate condizioni di sicurezza per i dipendenti, i partner e per i clienti stessi, in base a quanto stabilito dalle linee guida nazionali.



Tra gli uffici di capoluogo toscani già aperti, menzioniamo: Arezzo, Grosseto, Siena e Prato. Per gli orari e i giorni si può comunque fare riferimento al link di cui sotto, nel quale sono riportati tutti i dettagli.



https://www.estra.it/trova-store



Restano a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio che permettono di svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico e in piena sicurezza, rimanendo a casa.



Per i clienti Estra:



– Email: [email protected]



– Comunicazione tramite sito: https://www.estra.it/richiesta-contatto



– Chat: https://www.estra.it/info-e-contatti



– Call center 800 128 128, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)



– Call center 02 8270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)



– Call center 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (per le imprese)



– Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)