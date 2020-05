Promozione del Patrimonio culturale di San Giovanni, approvato il Regolamento delle Sponsorizzazioni

Su proposta della Giunta, lo scorso 29 aprile il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato il Regolamento delle sponsorizzazioni.

Il ricorso alle sponsorizzazioni è uno strumento che si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni, e costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento per le attività del Comune. Per questa ragione, e anche in seguito all’evoluzione riscontrata nella normativa di settore negli ultimi anni, la Giunta ha proposto al Consiglio comunale questo Regolamento, con cui vengono disciplinate le modalità e le forme attraverso le quali l’Amministrazione può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.



Tre, in estrema sintesi, sono gli obiettivi principali che il Comune si pone: dotare l’Ente di uno strumento specifico che consenta di dispiegare nuove e ulteriori vie per la valorizzazione e la promozione della nostra città tout court e del suo territorio; operare un coinvolgimento diretto, attivo e virtuoso, in stretta sinergia con l’Amministrazione, di soggetti terzi nella promozione del patrimonio culturale, nello sviluppo della cultura, nell’organizzazione di eventi, nella realizzazione di opere pubbliche; realizzare, in una fase storica in cui vediamo sempre più ridotti i trasferimenti da enti sovraordinati destinati a finanziare le attività istituzionali dei Comuni, il reperimento di risorse garantendo maggiori economie e risparmi di spesa, e mantenendo comunque quella elevata qualità degli interventi e delle iniziative che da sempre contraddistingue la nostra città.

La portata del Regolamento è volutamente ampia, come ampia è la tipologia degli interventi ammessi; vi rientrano, infatti, a titolo di esempio, sia le sponsorizzazioni per eventi di varia natura, sia le sponsorizzazioni per la realizzazione di lavori od opere di pubblica utilità, sia la promozione di interventi più specifici a sostegno della cultura e dello spettacolo, per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e per la realizzazione, manutenzione, restauro e potenziamento dei beni culturali pubblici (c.d. Art Bonus che prevede la possibilità di usufruire di importanti benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta per coloro che intendano effettuare erogazioni liberali a sostegno della cultura).

Un ulteriore strumento, quindi, che conferma quanto sia importante per questa Amministrazione la promozione di eventi e la valorizzazione del territorio e quanto – dall’altro lato – la “partecipazione” e il coinvolgimento di soggetti terzi per la cura del “bene comune” e dei “beni comuni” siano uno dei cardini su cui questa Amministrazione intende configurare la propria azione.