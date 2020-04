Emergenza Coronavirus, il Comitato Carnevale dei Ragazzi di Rassina dona 500 mascherine al Comune

Il Comitato del Carnevale dei Ragazzi di Rassina ha donato 500 mascherine chirurgiche al comune di Castel Focognano da distribuire alla popolazione. “Queste iniziative sono molto importanti per il valore sociale ed affettivo che hanno le associazioni locali nei confronti del proprio territorio ancor più in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Ricci – ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale il presidente dell’Associazione Samuele Cantore e i suoi collaboratori per la lodevole iniziativa, asserendo che tale dotazione sarà inclusa nella prossima distribuzione che il comune effettuerà tramite gli esercizi commerciali locali rimasti aperti”.