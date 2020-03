Emergenza Coronavirus: tutti i numeri utili, le info e i servizi attivati nel comune di Arezzo

Un riepilogo informativo con i numeri utili e i servizi per affrontare l’emergenza Coronavirus è stato diffuso sui social dall’amministrazione comunale di Arezzo e le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale.

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana ha messo a disposizione il numero 800 556060 per ricevere informazioni sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio.

ASL TOSCANA SUD EST

La Asl Toscana Sud Est i numeri 800 579579 – 0575 255815 – 366 6382531 (quest’ultimo è un servizio di messaggistica istantanea WhatsApp a cui sottoporre domande)

COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo ha attivato i servizi NonniSicuri dedicato agli over 65 in difficoltà e NessunoLasciatoSolo dedicato a qualsiasi aretino in situazione di solitudine.

Oltre ai numeri 0575 377179 e 0575 377281 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 (orario di ufficio).

345 0800400 il sabato e la domenica e tutti i giorni in orario non di ufficio (orario notturno compreso) per situazioni solo di emergenza (risponde l’assessore alle Politiche Sociali)

800 065510 (h24) per la consegna a domicilio di farmaci per persone ultra 65enni con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre sopra ai 37.5 o per persone sottoposte a quarantena o positive al tampone

0575 906667 centralino Polizia Municipale

[email protected]

[email protected] (indirizzi email per dare disponibilità come volontario, modulo scaricabile sul sito del Comune)

349 3501045

[email protected] (Case popolari: contatti a disposizione degli utenti tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Risponde direttamente l’assessore alle politiche per la casa)

0575 377777

0575 377741 Sportello Unico: per prenotazione appuntamenti indifferibili

0575 377115

342 7777361 Unico on line su WhatsApp: invia il messaggio “ISCRIVIMI” – solo chat testuale

Le persone sottoposte allo stato di quarantena potranno essere contattate dalla Polizia Municipale dal numero 339 5963358

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/servizio-informatico-sportello-unico-marketing/notizie/emergenza-coronavirus-i-numeri-utili