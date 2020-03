La questura: “gli utenti non si rechino agli uffici della Polstrada. Ecco tutti i contatti telematici e telfonici”

“In considerazione all’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 e in considerazione della sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali riferibili ai verbali di violazioni amministrative – comunica la Questura di Arezzo – si invitano gli utenti a non recarsi presso gli uffici della Polizia Stradale di Arezzo se non in presenza di particolari e documentate situazioni di necessità ed urgenza.

Sarà possibile inoltrare istanze oppure chiedere informazioni ai seguenti recapiti:

Sezione Polizia Stradale di Arezzo Via Leone Leoni, 16 Arezzo:

• PEC: [email protected];

• EMAIL: [email protected]

• Nr. telefono centralino: 0575-35931,

• Nr. telefono responsabile Uff. verbali 0575-359322,

• Nr. telefono ufficio Infortunistica 0575-359305,

• Nr. telefono ufficio trattazione Pratiche di P.G. 0575-359304.

Restano invariati numeri telefonici ed indirizzi mail per:

Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo/Battifolle: 0575-36651

Pec: [email protected],

Email: [email protected];

Distaccamento Ponte a Poppi: 0575-527040

Pec: [email protected]

Distaccamento San Giovanni Valdarno 055-9123780

Pec: [email protected]

Email: [email protected]