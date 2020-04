Estetiste e acconciatori riaperti il 1 di giugno. Confartigianato sul piede di guerra “inaccettabile. accorciare subito tempi”

“Le dichiarazioni del Presidente Conte sulla riapertura tra 5 settimane di Estetiste e Acconciatori ci lascia basiti. Le nostre aziende sono chiuse da 2 mesi e si stanno preparando da giorni ad una riapertura in massima sicurezza. §

Non possiamo accettare tempi così lunghi che rischiano di mettere in ginocchio il comparto più importante per i servizi alla persona. Già domani chiederemo al Governo di accorciare i tempi di riapertura”.

Durissimo il commento a caldo del Segretario Generale Alessandra Papini sull’ulteriore posticipo al 1 Giugno per la riapertura dell’area benessere, annunciato poco fa dal Premier Conte in conferenza stampa