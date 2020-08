Eugenio Giani incontra i sindaci casentinesi: sviluppo del turismo, contrasto allo spopolamento e promozione dei territori montani, questi i temi principali

Il candidato a Governatore della Toscana della coalizione di centro sinistra Eugenio Giani, ha incontrato questa mattina nella sede delle Officine Capodarno di Stia, i sindaci del Casentino raccogliendo le loro testimonianze e confrontandosi sui temi più cari al territorio: turismo, promozione, spopolamento e servizi. Giani, che conosce bene la vallata e che più volte ha toccato con mano i suoi punti di forza ma anche le principali criticità, ha garantito la sua vicinanza ai sindaci puntando molto sullo sviluppo del turismo e sui servizi, indispensabili non solo per contrastare lo spopolamento ma anche per incentivare il ritorno dei tanti giovani che se ne sono andati in cerca di nuove prospettive.

“Il prossimo anno sarà il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, personaggio di fama mondiale legatissimo al Casentino – ha dichiarato Giani – è un’occasione che non potremo farci sfuggire, dovremo investire molto nella promozione di eventi e iniziative che porteranno in Casentino turisti non solo nazionali ma anche internazionali. Questa vallata è piena di ricchezze storiche e artistiche che devono essere valorizzate. La Regione Toscana proprio in questa direzione vuole creare una sinergia sempre più forte con i comuni e con i sindaci che li amministrano, sia per promuovere il turismo che per far crescere i servizi, indispensabili per contrastare lo spopolamento, per creare lavoro, ma anche per incentivare il ritorno di chi se n’è andato”.

Al termine dell’incontro Giani si è tuffato in compagnia del sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri nel fiume Arno, che all’altezza di Stia da vita al Parco Fluviale del Canto alla Rana, un’area attrezzata molto conosciuta e frequentata.