Montevarchi, proroga delle iscrizioni al servizio mensa e trasporto scolastico fino al 19 agosto

Sono state prorogate fino al 19 agosto le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastici per l’Anno Scolastico 2020/2021. Le iscrizioni si effettuano solo online, utilizzando il sito del comune all’interno dello spazio “servizi online” . Le iscrizioni non daranno automatico accesso ai servizi, ma saranno confermate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico tramite l’invio di una mail da parte dell’Ufficio Scuola. Ricordiamo che l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al pagamento dell’eventuale addebito residuo maturato nell’anno scolastico precedente. I servizi saranno erogati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di anticontagio da COVID-19. I costi potrebbero subire modifiche. Per i pagamenti mediante bancomat e carta di credito è necessario recarsi presso l’ Urban Center, previo appuntamento al seguente numero Tel. 055/9108246. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola chiamando il numero 055.9108291