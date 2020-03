Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo alle ricette di Zenzero&Cannella!

Oggi prepareremo dei carinissimi e sfiziosi fagottini di tacchino con ripieno di verdure, semplici ma ottimi e bellissimi da vedere!! Farete un figurone con amici e parenti, e darete un tocco di estro e novità ad un ottimo e leggero secondo di carne e verdure!! Se poi avrete la giusta fantasia nell’impiattamento, vedrete che super risultati!!

Un’idea in più: potete sostituire il tacchino con un altro tipo di carne come ad esempio fettine di vitella da carpaccio, o qualunque altra carne che riuscirete a procurarvi in fettine sottilissime da 1/2m max mm circa di spessore..cominciamo la nostra super ricettina!!!

FAGOTTINI A SORPRESA

INGREDIENTI per 4 persone (4 fagottini a testa)

16 fettine sottilissime da 1-2 mm circa di spessore di carne di tacchino larghe almeno 10cm di diametro(potete sovrapporre anche due fettine più piccole)

200 gr formaggio fresco a scelta tipo primo sale

150 gr zucchine (sbollentate in acqua salata pochi minuti, al dente, condite con un filo di olio evo e sale e a temp.ambiente)

100 gr radicchio trevigiano (appena spadellato con un filo di olio evo e sale, oppure passato 2 min al microonde e condito sempre con un filo di olio evo e sale, a temperatura ambiente)

Erbe provenzali, rosmarino, origano, pepe a scelta, sale q.b.

Farina q.b.

1 spicchio di aglio vestito

Spago da cucina

PROCEDIMENTO

Su un tagliere stendere bene la vostra fettina di carne, salare appena e speziare con erbe, pepe ed aromi, quindi mettere al centro le zucchine tagliate a dadini ed il formaggio fresco, il ripieno deve all’incirca risultare come la grandezza di una noce.

Sollevare i lembi della carne verso il centro a formare un fagottino che chiuderemo bene con lo spago da cucina con un piccolo fiocco.

Spolverare leggermente di spezie e farina e mettere da parte.

Procedere allo stesso modo con gli altri fagottini, alternando il ripieno con le zucchine e formaggio a quello con radicchio e formaggio, 8+8.

Prendere una padella larga antiaderente, mettere olio evo quanto basta, una spolverata di erbe, l’aglio vestito e fate rosolare.



Adagiare i fagottini e farli rosolare giusto un paio di minuti per parte finché non prendono colore, la carne é talmente sottile che cuoceranno in pochissimi minuti! Potete mettere anche tutto con olio, spezie ed aglio in una teglia da forno a 200°c fino a rosolatura, ma in padella é davvero un attimo credetemi!!

Impiattare subito da caldi, sbizzarrendovi con i contorni e gli accompagnamenti che volete, potete creare una salsina su cui adagiarli nel piatto ad esempio frullando qlc zucchina scottata un più con olio, sale e pepe q.b.,ecc…a presto ragazzi!

Chiara Castellucci