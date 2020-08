“FELLINI100” a San Giovanni Valdarno: un omaggio a Federico Fellini con due appuntamenti dedicati al suo cinema e alla sua musica

Abbiamo pertanto voluto omaggiare uno dei maggiori cineasti di sempre, Federico Fellini, nel centenario della nascita, con una due giorni che lo celebri con il cinema e con la musica.

Da una parte con la proiezione di uno dei maggiori capolavori del Maestro riminese, “La dolce vita”, che tutti ricordiamo per la magnifica interpretazione di un Marcello Mastroianni in stato di grazia e per la celebre sequenza con lo stesso Mastroianni e Anita Ekberg alla Fontana di Trevi; dall’altra parte con uno spettacolo-concerto del trio UmbriaEnsemble sulle più famose colonne sonore del cinema, in cui all’opera di Fellini è dedicata una parte importante.

Preziosissimi e fondamentali, per la realizzazione dell'evento, da una parte la collaborazione che abbiamo instaurato con la Cineteca Nazionale di Bologna, uno dei principali centri di restauro e conservazione dei film del mondo, che ha curato il restauro della copia del film che vedremo la sera del 19 agosto; dall'altra parte, la collaborazione con il festival musicale Terre d'Arezzo Music Festival, organizzato dall'Associazione Opera Viwa e dal M° Andrea Trovato, che ormai da quindici anni (tante sono le edizioni del festival finora realizzate) portano musica di qualità nell'intera provincia: un'eccellenza del nostro territorio, che abbiamo ritenuto opportuno e doveroso valorizzare come merita.

Una due giorni, quindi, che, con un felice mix di musica e cinema e di linguaggi artistici diversi, arricchirà ulteriormente la qualità della proposta culturale di questa estate 2020.

E’ infine motivo di particolare orgoglio – per la “San Giovanni città del cinema” di cui parlavo prima – l’inserimento delle nostre iniziative in “FELLINI100”, il programma ufficiale delle celebrazioni del centenario della nascita di Fellini gestito dal MiBACT, che consente alla nostra città di essere a fianco di centri maggiori e di città straniere nell’omaggiare e ricordare uno dei più grandi cineasti di sempre.” Ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Fabio Franchi. Si ricorda che per rispettare le misure anti-contagio tutt’ora in vigore i posti sono limitati; si invita quindi a prenotare contattando l’Associazione Proloco di San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli” al numero 055.9126268 o all’indirizzo mail [email protected]