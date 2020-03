Festa della donna: rinviato l’evento del 6 marzo al Cas Tortaia di Arezzo

Per motivi prudenziali e nel rispetto delle raccomandazioni del Comitato Scientifico del Ministero della salute, è stata rinviato a data da stabilire l’evento programmato dallo Spi Cgil per il 6 marzo in vista della Festa della Donna.

Al convegno avrebbe fatto seguito lo spettacolo “Noi donne che si lavora. Il pane e le rose”, curato da un gruppo di socie della cooperativa sociale Koinè.

L’evento era in programma per il pomeriggio di venerdì 6 marzo al Cas Tortaia di Arezzo. L’appuntamento sarà messo in calendario, con lo stesso programma, appena ci saranno le condizioni.