Festa della mamma ecco l’iniziativa della biblioteca virtuale Elisa Carloni di Castiglion Fibocchi

Altra iniziativa della biblioteca virtuale Elisa Carloni di Castiglion Fibocchi per la festa della mamma. L’assessorato alla cultura lancia una nuova iniziativa coinvolgendo tutti i bambini del paese “Per te Mamma”. Dovranno inviare un messaggio audio in cui leggono ad alta voce un pensiero scritto da loro per la mamma insieme ad una foto.

Gli audio e le foto verranno assemblate per trasformarsi nel regalo che ogni bambino dedicherà alla propria mamma. Domenica “le follette” che aiutano l’assessore pubblicheranno i regali nella pagina Facebook ufficiale del Comune. Ed ogni mamma potrà avere la sua sorpresa nel suo giorno.

È un’occasione per coinvolgere i bambini in un progetto a distanza, ma “costruito” da loro, un’idea sviluppata poi in un regalo tecnologico e virtuale per sostituire i lavoretti che sarebbero stati fatti a scuola. Coinvolgere i babbi complici è stato un po’ complicato, ma alla fine cosa non si fa per LA MAMMA!