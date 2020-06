Festa di fine anno scolastico per i bambini del Thévenin realizzata dall’Ordine di Malta

Ieri, domenica 7 giugno, presso Casa Thévenin, in via Sassoverde ad Arezzo, si è svolta la Festa di fine anno scolastico per i bambini accolti all’interno.

La Festa è stata interamente realizzata dalla Sezione aretina dell’Ordine di Malta. L’evento è stato diretto dal dottor Giuseppe Vescovo, Vice Delegato Gran Priorale di Firenze e Responsabile della Sezione aretina. La realizzazione della festa e della cena è stata realizzata da due volontari dell’Ordine di Malta, Claudio Peruzzi e Osvaldo Sassoli( nella foto) che hanno preparato quaranta pizze, con wurstel e patatine fritte, il tipo più gradito ai bambini e per finire gelato con cioccolata e panna. Lo stesso menù è stato distribuito ad alcune famiglie bisognose con bambini che abitano nel centro storico di Arezzo.

Il Presidente della Fondazione Thévenin Sandro Sarri ha dichiarato: “I bambini del Thévenin per noi sono tutti figli unici e l’atmosfera è quella di una famiglia pertanto abbiamo organizzato questa festa per la chiusura delle scuole e i membri volontari dell’Ordine di Malta, che sono fortemente impegnati da tempo al Thévenin hanno fatto questo regalo ai bambini. A loro va il nostro ringraziamento. Purtroppo – conclude il Presidente Sarri – l ‘emergenza sanitaria per il Covid – 19 ha imposto qualche limite, ma ugualmente la gioia per tutti è stata enorme.”