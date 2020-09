Festa di fine campus, venerdì al Tennis Club Castiglionese

Venerdì 11 settembre, si è svolta al circolo Tennis Club Castiglionese la festa di fine campus. Nell’occasione è stata invitata anche l’amministrazione comunale.

Al sindaco, Mario Agnelli, ed all’assessore Stefania Franceschini, presenti alla giornata, sono stati consegnati una pergamena di ringraziamento ed una bellissima riproduzione in miniatura del Tennis Club realizzata a mano dai bambini con materiali riciclabili.

”Ringrazio il presidente Giuseppe Pianaccioli e tutto il Consiglio Direttivo per la piacevolissima mattinata che ci hanno fatto trascorrere. Faccio i miei complimenti per il lavoro che svolgono durante l’anno e per l’eccellente riuscita dei campi estivi, cosa per niente scontata, visto le stringenti norme di sicurezza a cui si sono dovuti attenere”, così conclude l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Stefania Franceschini.