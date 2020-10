Finali Nazionali GOLD di Ginnastica Artistica Maschile

Molti atleti della Società Aurora in gara questo fine settimana, sempre a Padova, Palaindoor, sede della società ginnastica Gymnastic Team che sta ospitando questa sessione di gare in completa sicurezza nella bellissima struttura cittadina.

Venerdì è stato il turno dei Senior, Rindori, Luti e Castellitto.

I tre ginnasti, ognuno dei quali lo ricordiamo, persegue parallelamente all’attività agonistica anche la propria attività lavorativa o studentesca, hanno portato in gara gli esercizi che utilizzeranno per affrontare la Serie B Nazionale a squadre della prossima settimana a Napoli.

I risultati lasciano ben sperare in vista di una buona gara di Campionato anche se non hanno lasciato il segno nella competizione individuale,dove lo ricordiamo, militano specialisti di ogni parte d’italia. Sabato invece ha gareggiato Patti, nella categoria Junior All Around, mancando il piazzamento nei primi 10 d’Italia per un errore a cavallo con maniglie, mentre Italiano e Casini hanno svolto la qualificazione ai loro attrezzi di specialità con buoni risultati.

Finali di specialità che appunto portano agli obiettivi prefissati, con due ginnasti nei primi dieci specialisti d’Italia su due attrezzi. Leonardo Casini conquista il secondo posto nazionale al cavallo con maniglie e la terza piazza a parallele, portandosi a casa due medaglie ed arricchendo ulteriormente il carnet della società Aurora per quanto riguarda la ginnastica che conta.

Buona tenuta mentale di Leonardo che non fallisce gli esercizi che contano. Bene anche l’altro finalista, Tommaso Italiano che chiude quinto le due finali di sbarra e cavallo con maniglie.