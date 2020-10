Terranuova Bracciolini: pubblicato il bando per l’assegnazione delle case popolari

Dal 12 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020 è aperto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria relativa al concorso delle “case popolari” a Terranuova.

La domanda può essere presentata dai residenti nel comune e da chi svolge l’attività lavorativa a Terranuova Bracciolini alla data di pubblicazione del bando di concorso. La situazione reddituale deve risultare non superiore alla soglia di 16.500 euro di valore ISEE.

“Si tratta di un bando atteso ed importante per molte famiglie – ha detto Laura Franci, consigliera del Comune di Terranuova con delega sulle politiche della casa. I criteri di assegnazione dei punteggi sono ben illustrati nell’avviso di concorso che invito a leggere attentamente per compilare correttamente la domanda. I requisiti per partecipare – aggiunge – devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando pubblicato sul sito internet istituzionale e reperibile presso gli Uffici di Servizio Sociale del Comune di Terranuova Bracciolini che restano a disposizione per informazioni e chiarimenti”.

Avendo il bando carattere generale e non integrativo, al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all’assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza anche coloro che erano in graduatoria nell’ultimo bando comunale.