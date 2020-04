Fine settimana di Pasqua, la Polizia Municipale intensifica i controlli

Agenti al lavoro per controllare le autocertificazioni ed evitare assembramenti

Nelle prossime ore, in ottemperanza alla circolare diramata dal Ministero dell’Interno, saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale. Nei giorni di sabato, domenica e lunedì, gli agenti presidieranno il territorio comunale per evitare che vengano disattese le disposizioni governative riguardo l’isolamento della popolazione.

Le verifiche degli agenti riguarderanno le autodichiarazioni con cui i cittadini motivano i propri spostamenti, anche alla luce dell’ordinanza comunale che prevede per domenica 12 e lunedì 13 aprile la chiusura di tutte le attività commerciali, con le sole eccezioni di farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali. Resterà consentita la consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, a seguito di una prenotazione online o telefonica.

Per quanto concerne la giornata di domani, sarà incrementata la vigilanza al fine di far rispettare la distanza di sicurezza e di evitare assembramenti di persone. Controlli capillari sono previsti nella zona del mercato in viale Giotto ma anche nelle zone dei supermercati e degli esercizi commerciali aperti.

L’attività di pattugliamento, da parte della Polizia Municipale, proseguirà in modo assiduo, sia in città che nelle frazioni, anche nella domenica di Pasqua e nel lunedì di pasquetta, giorni considerati strategici dalle autorità per tenere sotto controllo i contagi da coronavirus.