Foiano della Chiana: tecnici Nuove Acque al lavoro martedì 27 ottobre

AREZZO – Nuove Acque rende noto che martedì prossimo 27 ottobre è stato programmato un intervento di manutenzione nel comune di Foiano, dove dalle 9.00 alle 15.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Grandi, via Piana, via Novellare, via Querciola, via Renaia, via Colle S. Andrea, via Querce, via di Sinalunga, via Fiume Asciutto, via Lisa e via Vecchia.

Al ripristino del servizio, potranno verificarsi momentanei fenomeni di torbidità dell’acqua, che potranno protrarsi anche nella giornata successiva.