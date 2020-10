San Giovanni Valdarno: variazione della viabilità per lavori Enel

Da lunedì 26 ottobre modifica della circolazione in Via Ponte alle Forche e Piazza Nasoni

Da lunedì 26 ottobre a venerdì 6 novembre, con orario giornaliero dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e comunque fino al termine degli interventi, è istituito, in base allo stato di avanzamento dei lavori, il senso unico alternato per tutti i veicoli in Via Ponte alle Forche in corrispondenza di Piazza Nasoni.

L’intervento si è reso necessario al fine di consentire i lavori di Enel-Distribuzione S.P.A. Per consentire tale variazione della viabilità, il Dirigente della Polizia Municipale ha emesso un’Ordinanza temporanea di modifica della circolazione stradale, la n. 133 del 22.10.2020.