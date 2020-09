I tecnici di Nuove Acque hanno programmato un doppio intervento di manutenzione della rete idrica di Foiano della Chiana dalle 23.30 di mercoledì 9 alle 7.00 di giovedì 10 settembre e dalle 23.30 di giovedì 10 alle 7.00 di venerdì 11 settembre.

In tali orari, potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione idrica in località Farniole e in via Enzo Ferrari.

Ripristinando il servizio, potrebbero verificarsi momentanei fenomeni di torbidità.