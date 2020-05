Fondazione Ivan Bruschi, prosegue l’iniziativa “Ogni cosa da noi è una storia” tra storia delle monete, cultura tradizionale dal mondo e musica classica

L’iniziativa “Ogni cosa da noi è una storia”, portata avanti dalla Fondazione Ivan Bruschi amministrata da UBI Banca, prosegue per tutta la prossima settimana con nuovi interessanti appuntamenti per grandi e bambini sui canali Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn e sul sito internet www.fondazionebruschi.it

Da mercoledì 13 maggio la Fondazione Bruschi, grazie all’intervento della dott.ssa Franca Maria Vanni, propone per tutti i bambini il video “Imparare la storia giocando”: un’esplorazione della storia antica attraverso una narrazione che parte dalle monete. Aneddoti ed episodi come quelli del ratto delle sabine, della nascita di Romolo e Remo, o della Rupe Tarpea saranno illustrati in modo divertente e partendo da un punto di vista inedito: le raffigurazioni presenti sulle antiche monete che fanno parte della collezione numismatica custodita alla Casa Museo. Il percorso didattico si conclude con un invito ai piccoli spettatori a giocare con le immagini delle monete, per creare un loro originale itinerario tra storia e fantasia.

Venerdì 15 maggio torna per tutti i ragazzi l’appuntamento con il viaggio tra le culture del mondo, per rendere omaggio all’ecletticità di Ivan Bruschi, antiquario e uomo di grande curiosità che ha composto la sua collezione con oggetti e opere d’arte provenienti da ogni continente. Il nuovo contenuto online si intitola“DidatticaArte! Il Sole, la Luna e l’Acqua” ed è il racconto di una favola tradizionale del Marocco, riscritta da Gianni Micheli con la musica dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, in collaborazione con Officine della Cultura.

Lunedì 18 maggio, con il video “Un po’ di Musica! #5”, il Maestro Roberto Pasquini, Presidente dell’Associazione Musicisti Aretini riprenderà a raccontare il mondo musicale di Casa Bruschi, proponendo e commentando i brani dei migliori concerti delle Stagioni Concertistiche ospitate negli anni all’interno delle affascinanti sale del Museo.

I video realizzati dalla Fondazione Bruschi vengono trasmessi inoltre su Teletruria il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21,20 e su ArezzoTV tutti i giorni alle ore 18,30.

Tutti coloro che, aderendo all’iniziativa “Ogni cosa da noi è una storia”, vorranno condividere ricordi e esperienze vissute visitando la Casa Museo dell’Antiquariato, oppure raccontare le personali passioni collezionistiche sono inviati ad inviare alla Fondazione Bruschi foto, commenti e video, tramite i canali social utilizzando #noidavoiotramite l’e-mail [email protected]