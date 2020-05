Marcheschi (Fdi): “Al fianco degli ambulanti, una categoria dimenticata da tutti. Cosa stanno facendo le varie task force governative? Servono protocolli per far riaprire le attività”

“Stamani ero in piazza con gli ambulanti, una categoria dimenticata da tutti. Gente che lavora e fatica spesso in condizioni difficili, sotto la pioggia e il freddo ma tenendo vivi rioni e mercati. Dietro ogni banco ci sono persone e famiglie ignorate dal governo Pd-Cinque stelle. Cosa stanno facendo le varie task force governative? Ancora non hanno stabilito e messo a punto protocolli per le riaperture e per il sostegno a chi ha l’attività ferma da due mesi” dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi).