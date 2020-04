Forza Italia: “Governo chiarisca per garantire sospensione mutui e contributi anche a liberi professionisti”

Il gruppo Forza Italia della Camera ha presentato un’interpellanza urgente al ministro dell’Economia Gualtieri – a prime firme D’Ettore, Gelmini, Occhiuto, D’Attis, Mugnai, ma sottoscritta anche da altri deputati – per sapere quali iniziative di competenza il governo intenda assumere per chiarire la procedura telematica attraverso la quale il sistema bancario condivide le proprie informazioni con Consap e in ogni caso consentire il pieno funzionamento dei siti per inoltrare le domande di ammissione alla garanzia del fondo per la sospensione dei mutui prima casa.

Il gruppo azzurro a Montecitorio chiede, inoltre, di sapere quali iniziative, anche normative, intenda assumere il governo per garantire che il calcolo del fatturato dei professionisti sia computato effettivamente sul primo trimestre successivo alla data del 21 febbraio 2020 e che per “fatturato” del professionista venga considerato il “fatturato percepito o incassato”, chiarendo in particolare cosa accada nel momento in cui il libero professionista vanta crediti non riscossi nei confronti della Pubblica Amministrazione o crediti assicurati, spiegando, quindi, di che tipologia assicurativa deve trattarsi, tenendo conto che l’assicurazione è a carico del cliente.