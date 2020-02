Francesca Bing per il workshop di musicoterapia

Lunedì 2 marzo, presso la Ludoteca abilitativa Bucaneve, gestita dalla Coop. Sociale Koinè, si terrà un seminario di musicoterapia curato dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo e in collaborazione con la stessa Koinè. Il Workshop sarà condotto da Francesca Bing, musicoterapeuta e docente presso il corso di perfezionamento post laurea dell’Università di Ferrara “Musica, musicoterapia e neurologia“ e presso il Conservatorio Cherubini di Firenze, dove cura un laboratorio sull’ansia da performance.

Sarà una giornata di incontro e laboratori finalizzati a migliorare, attraverso attività musicali di gruppo, la capacità di socializzare, ad accrescere l’autostima e ad incrementare lo sviluppo psicomotorio dei partecipanti. L’iniziativa è gratuita. Per partecipare è possibile rivolgersi a [email protected]

Tale seminario rientra nel progetto “RiCreando Oltre il Suono” creato dall’ Associazione Le 7 Note di Arezzo. RiCreando è un progetto finalizzato alla lotta alla povertà educativa, a favorire l’inclusione e a ridurre il disagio sociale, attraverso laboratori, corsi, seminari, campus e varie proposte culturali gratuite per l’utenza.

Francesca Bing, diplomata in violino presso il conservatorio Cherubini di Firenze sotto la guida del maestro A.Tacchi, ha suonato e collabora tutt’ora con varie orchestre italiane (Orchestra del Maggio Fiorentino, Orchestra internazionale d’Italia, Orchestra da camera fiorentina, Orchestra camerata di Prato, Opera di Fiesole, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra Agimus Arte, Orchestra di Lucca). Si è diplomata in Musicoterapia presso il centro toscano musicoterapia nel giugno 2000.

Ha partecipato nel Novembre 2006 ad un master alla NYU, dipartimento musicoterapia Nordoff Robbins, riscuotendo un notevole successo per il proprio lavoro. Da questo incontro è nata una collaborazione con la New York University ad un progetto di musicoterapia per bambini disabili sulle Ande del Perù. In collaborazione con l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e con l’Università di Pediatria di Firenze, è stata invitata ad elaborare e svolgere un progetto di ricerca “Musica live : la relazione madre –figlio in fase prenatale“, la cui sperimentazione si e’ svolta da novembre 2012 a gennaio 2013. Ha lavorato presso il centro Autismo Adulti di Firenze e presso l’associazione Il Sole (Sindrome Down) di Pistoia, dove ancora svolge il proprio lavoro. E’ stata curatrice e relatrice nell’ ottobre 2017 del convegno nazionale a Firenze sulla musicoterapia, dal titolo “Frequenze del suono e medicina: la Musicoterapia Funzionale“. E’ docente al corso di perfezionamento post laurea dell’Università di Ferrara “Musica, musicoterapia e neurologia “.

E’ docente presso il Conservatorio Cherubini di Firenze per un laboratorio sull’ansia da performance: “Ansia e performance nel musicista”. Svolge attività presso lo studio privato “Le Curandaie “ a Firenze.

Ufficio stampa Le 7 Note:

Giulia Nuti

3389841799

[email protected]