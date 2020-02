Confesercenti: torna il Mercatale sotto ai portici di via Roma

È in programma per sabato 29 febbraio dalle 9 alle 19 sotto i Portici di via Roma, il Mercatale. La manifestazione organizzata da Confesercenti è diventata un ricorrente appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi concomitanti con la Fiera Antiquaria. Sarà la terza edizione del 2020 e si preannuncia all’insegna dei prodotti stagionali a chilometro zero.

“Il Mercatale” commenta per la Confesercenti Lucio Gori “continua ad essere una calamita per moltissimi visitatori e aretini a caccia di prelibatezze. Gli operatori con la loro professionalità e serietà, anche grazie al disciplinare che prevede la partecipazione di aziende agricole e artigianali, di prodotti km Zero o comunque della provincia di Arezzo, in base alla stagionalità, sono riusciti a fidelizzare la clientela. Per questa edizione saranno dieci le aziende e tra i vari prodotti presenti non mancherà la cioccolata artigianale, oltre alle aziende produttrici di zafferano, tisane ed infusi alle erbe, con prodotti anche a base di essenze alla rosa canina e frutti di bosco lavorati a bassa temperatura”.

“Le finalità della manifestazione” aggiunge Lucio Gori “sono principalmente la promozione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine con una selezione di prodotti tra cui formaggi, salumi, marmellate, tartufi, olio, verdura e frutta di stagione inserendole in un contesto di percorso e sinergia con le attrazioni turistiche del centro storico e della stessa Fiera Antiquaria. Auspichiamo che tra i consumatori non prevalga la psicosi da coronavirus, e di poter registrare un normale afflusso tra gli stand”.