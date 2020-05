Francesco Maria Grasso, “Chiassai Sindaco di Montevarchi: solo “chiacchiere e distintivo” “

“Questa e’ la vergognosa situazione del Centro di documentazione internazionale delle missioni di pace intitolato alla memoria degli eroi di Kindu ubicato nella nostra bellissima Ricasoli.

Una situazione di semplice incapacità di gestione del territorio come a Levane vedi l’indecorosa situazione della piazza dedicata all’esodo dall’Istria e dalla Venezia Giulia.

E’ una situazione imbarazzante nel vedere la sindaca in spot quotidiani a propagandare servizi ordinari di qualunque manutenzione e foresteria (come annaffiare le piante e mettere la cartigienica nei bagni) e poi vedere questo degrado dilagante.

Povera Montevarchi in che mani ti abbiamo lasciato!”

Francesco Maria Grasso

Gruppo Consiliare

Montevarchi Democratica