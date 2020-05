Montevarchi, posizionata nella zona Peep la cartellonistica sul servizio di pulizia strade. Ecco la nuova organizzazione del servizio dal 1 giugno

E’ stata posizionata nella zona Peep della città la nuova cartellonistica sul servizio di pulizia strade che viene svolto in tale area.

Le operazioni si svolgeranno con la modalità dello “spazzamento misto”, ovvero con l’utilizzo di un automezzo e squadre a piedi. Contemporaneamente sono state regolamentate con orari e giorni precisi le modalità in cui il servizio sarà effettuato nelle strade della zona, che avrà inizio dal 1° giugno.

Invitiamo tutti i cittadini, soprattutto i residenti che abitano nella zona del Peep a prendere visione dei giorni e degli orari in cui sarà effettuato il servizio da parte del gestore Sei Toscana, in modo da lasciare libere le strade interessate.

Il giorno della settimana in cui il servizio sarà svolto è il mercoledì e la pulizia verrà effettuata in due diverse fasce orarie (ore 6-8 e ore 8-10) e suddivisa per lato strada. Ecco le vie e gli orari.

Il mercoledì dalle ore 6 alle ore 8:

In via XXIV Maggio : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In via Boccaccio : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Fi – Ar.

In v ia Brunetto Latini : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato sinistro direzione di marcia Fi – Ar.

In vi ale Matteotti : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In p iazzale della Colonia : 1°,3° e 5° mercoledì intera area.

In pia zza Veterani dello Sport : 2°, 4° mercoledì intera area.

In v ia Dante (tratto compreso tra Via Gramsci e P.zza della Repubblica) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia della Costituzione (tratto compreso tra Via Ruini e Via Einaudi) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia Einaudi : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Via Amendola – Via della Costituzione; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Via della Costituzione – Via Amendola.

In v ia Ruini : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia F.lli Rosselli : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia consentita; 2°, 4° mercoledì lato sinistro direzione di marcia consentita.

In vi a Piave (tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Giardini Regina Margherita) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia Piave (tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via Sabotino) 1°,3° e 5° mercoledì lato sinistro direzione di marcia consentita; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia consentita-

In v ia Redipuglia : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia argine Torrente Dogana – Via Piave; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Via Piave – argine Torrente Dogana.

Il mercoledì dalle ore 8 alle ore 10:

In v ia Piave (tratto compreso tra Via Podgora e Via Gramsci) : 1°,3° e 5° mercoledì lato sinistro direzione di marcia consentita; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia consentita.

In via Podgora : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Fi – Ar.

In v ia Calamandrei : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Fi – Ar.

In v ia Vasarri : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Fi – Ar.

In v ia Amendola (tratto compreso tra Via Calamndrei e Via Einaudi) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia XXV Aprile : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi.

In v ia XXIV Maggio (tratto compreso tra Via Podgora e Via Piave) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Centro – Arno; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Arno – Centro.

In v ia Gramsci (tratto compreso tra Via Piave e Via Dante) : 1°,3° e 5° mercoledì lato destro direzione di marcia Ar – Fi; 2°, 4° mercoledì lato destro direzione di marcia Fi – Ar.

Si raccomanda ai cittadini residenti la massima collaborazione, ricordandosi di spostare le macchine nei giorni e negli orari previsti, al fine di garantire una adeguata pulizia alla zona, evitando così anche di poter incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada. La polizia municipale controllerà l’area e il servizio di pulizia con il proprio personale.