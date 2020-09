Fratres dona termoscanner per le scuole savinesi

Dispositivi fondamentali per garantire la sicurezza di alunni, professori e personale scolastico di fronte all’emergenza Covid-19 sono stati donati dal Gruppo Fratres MonteCivi all’Istituto Comprensivo “Andrea Sansovino”. I dettagli sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa svolta nella sede dell’Istituto, presso la scuola secondaria “Vasco Lucioli” sita nel capoluogo. Erano presenti il Dirigente scolastico Iasmina Santini, il Presidente del Gruppo Fratres Ivo Borri e l’Assessore comunale alla pubblica istruzione e alla sanità Erica Rampini

La donazione consiste in 6 termometri frontali (termoscanner) professionali con i quali sarà possibile misurare in modo veloce e preciso la temperatura corporea nelle sedi scolastiche. L’associazione ha donato anche gel disinfettanti utili per rafforzare ulteriormente i presidi di sicurezza.

Il dirigente scolastico Iasmina Santini, ringraziando la continua e proficua disponibilità della Fratres che si è concretizzata nella donazione di questi utili strumenti, ha sottolineato come la collaborazione con il territorio e le Associazioni renda tutta la comunità scolastica più forte e i nostri bambini più al sicuro. “Azioni come questa” ha detto “rappresentano il vero spirito dei patti di collaborazione alla base di una Scuola di tutti e di ciascuno. Lavoreremo ogni giorno per aprire ma sopratutto per restare aperti, la Scuola è una risorsa fondamentale per i nostri ragazzi e per il futuro della nostra piccola collettività”.

“Ancora un’iniziativa che darà sicuramente lustro al nostro fantastico gruppo, un altro gesto di vicinanza a favore della comunità che abbiamo l’onore di rappresentare e che permetterà, ai nostri figli, fratelli e nipoti, di poter frequentare le scuole con maggiore sicurezza e in serenità” ha sottolineato Ivo Borri “Un gesto che servirà a convincere coloro che hanno ancora dei dubbi e che ancora non sono Donatori, a mettersi a disposizione e collaborare, per permetterci di raggiungere, nel tempo, obbiettivi ancora più importanti e poter avere così maggiore possibilità di aiutare le nostre amate comunità”.

“Ringrazio Fratres per la disponibilità e l’attenzione al territorio che in questi anni ha sempre dimostrato, confermata in un momento così difficile nel quale c’è davvero bisogno di tutti” ha concluso l’Assessore Erica Rampini “Un grazie anche al Dirigente Scolastico con il quale, con tanto lavoro e impegno quotidiano, potremo garantire un rientro in sicurezza per i nostri alunni. Non era affatto scontato raggiungere questo traguardo: la donazione di Fratres offre un aiuto in più”