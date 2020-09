Frolla speciale per crostate

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Avrete tutti di sicuro una buona ricetta di pasta frolla, una di quelle universali che magari vi avrà tramandato la mamma o la nonna o semplicemente con cui vi trovate o vi riesce particolarmente bene…ne esistono infinite di buone ricette, eppure voglio farvi provare oggi una ricetta alternativa che si presta perfettamente per delle crostate fantastiche da mastro pasticcere!! Sì perché questa frolla semplicissima che vi spiegherò oggi rimane da cotta bella croccantina al morso ma friabilissima e cremosa al palato e si sposa perfettamente con qualunque tipo di farcitura!!

Provare per credere ragazzi!

INGREDIENTI:

200 gr burro morbido ma plastico

Aroma a piacere: scorza di 1/2 limone,1/2 arancia, bacca di vaniglia, ecc.

40 gr miele acacia

75 gr zucchero a velo

300 gr farina bianca debole tipo 00

1 tuorlo

2g sale

PREPARAZIONE:

A mano o meglio in planetaria con il gancio a foglia riunire il burro, l’aroma che avrete scelto(io personalmente vi consiglio la scorzina di limone biologica ed i semini di 1/2 bacca di vaniglia) e lasciar andare a bassa velocità per pochi secondi per rendere il burro liscio ed omogeneo.

Unire il miele e dopo ancora pochi secondi lo zucchero, di seguito il tuorlo ed il sale e, quando sarà ben incorporato il tutto senza montare il composto, aggiungere infine la farina tutta insieme.

Lavorare il tanto che basta a far assorbire la farina quindi spengere, riunire l’impasto velocemente per non scaldarlo a formare un panetto, avvolgere nella pellicola alimentare e riporre in frigo minimo minimo un’ora.

Il consiglio: questo tipo di impasto richiederebbe un tempo di riposo molto lungo rispetto ad una frolla con il metodo sabbiato, quindi se potete preparatelo il giorno o la sera prima e vedrete che otterrete un risultato ancora migliore!

Trascorso il tempo di riposo riprendere l’impasto, stenderlo come di consueto senza lavorarlo troppo altrimenti si scalda, farcire ed infornare a 180°C per una trentina di minuti in base al vostro forno o fino a perfetta doratura.

Sfornare e far raffreddare perfettamente prima di tagliare.

Chiara Castellucci