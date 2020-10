“Fronte compatto contro il Covid, le regole devono essere rispettate”

SANSEPOLCRO – I sindaci della Valtiberina Toscana lanciano un appello alla popolazione dell’intera vallata per arginare la diffusione del Covid a cui si sta assistendo. Nonostante la zona sia, per ora, la meno interessata a livello provinciale, con numeri ancora ridotti, è questo il momento per fare fronte comune e tenere tutti quei comportamenti necessari ad alzare un muro contro il Coronavirus. Il mantenimento assoluto delle distanze, le mascherine nei rapporti interpersonali anche con gli amici, perchè chiunque può essere veicolo del virus. E poi chiaramente, il lavaggio frequente delle mani.

“Facciamolo adesso, perchè non si torni indietro. Perchè non si debba rivivere la situazione del lockdown – dicono i sindaci in coro – Possono sembrare sacrifici ma non lo sono. Ricordiamoci che dipende molto dai nostri comportamenti. Non possiamo decidere se rispettare le regole o no: le regole devono essere rispettate. Noi sindaci crediamo che la salute della nostra intera comunità debba essere salvaguardata, insieme alle scuole e alle aziende. Siamo certi che il senso di responsabilità collettiva ci farà superare questo difficile momento”.

Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro

Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari

Alberto Santucci, sindaco di Badia Tedalda

Claudio Baroni, sindaco di Caprese Michelangelo

Alfredo Romanelli, sindaco di Monterchi

Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano

Franco Dori, sindaco di Sestino