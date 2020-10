ACF Arezzo: che vittoria a Reggio Emilia. Le #citteamaranto battono la POL. Reggiana Cella 8-0

Finisce 8-0 a favore delle #citteamaranto la prima giornata di Campionato di Serie C contro la POL. Reggiana Cella. In una gara in cui l’Arezzo quasi mai si è scomposta, l’ordine e il cinismo della formazione amaranto hanno fatto la differenza sin dai primi minuti.

Il vantaggio arriva appunto dopo nove, prima della doppia occasione capitata a Gnisci – Ceccarelli: Razzolini apre le danze rifinendo in rete un cross dalla destra proprio di Ceccarelli. Le ripartenza dal basso, affidando l’impostazione di gioco iniziale ai difensori, per poi proseguire con triangolazioni e lanci verticali sono ormai simbolo di quest’Arezzo, che al minuto 22 raddoppia, sempre con Razzolini: l’attaccante amaranto recupera palla a centrocampo e ingaggia un duello in velocità con il marcatore avversario. Risultato? Sorpasso di Razzolini e palla depositata in rete!

L’occasione per il tris arriva al 37’ quando Lulli, a chiudere un’ottima azione corale, viene atterrata dentro l’area: per l’arbitro è rigore. Dal dischetto, però, l’estremo difensore della Reggiana intuisce il tiro di Razzolini e salva il risultato. Nella ripresa il copione della gara non cambia e la rete dopo pochi minuti che segna il 3-0 lo dimostra: Zelli direttamente da corner indovina una traiettoria che non lascia scampo alla Reggiana Cella, 3-0! Passano due minuti e Razzolini trova la tripletta grazie al lancio verticale di Paganini, da poco entrata in campo, e allo scatto bruciante dell’attaccante per saltare il difensore e depositare in rete la sfera. Al 64’ nuova parabola di Zelli da calcio d’angolo, questa volta il pallone incrocia la testa di Ceccarelli che porta il risultato sul 5-0! Dal 70’ al minuto 85 arrivano gli altri tre gol dell’Arezzo: prima Gnisci finalizza un nuovo assist di Paganini (6-0), poi è il turno di Mencucci (7-0) bravissima a chiudere un passaggio di Verdi e infine Paganini, imbeccata da Zelli, mette a segno la rete dell’8-0!

Un’ottima prova per le ragazze amaranto in vista del primo match casalingo del campionato di domenica prossima. L’avversario sarà la stessa Pistoiese già affrontata in Coppa!

TABELLINO

POL. Reggiana Cella – ACF Arezzo: 0-8

Marcatori: 9’, 22’, 51’Razzolini, 49’ Zelli, 64’ Ceccarelli, 73’ Gnisci, 78’ Mencucci, 85’ Paganini.

POL. Reggiana Cella: Annunziata, Naummi, Cristaldi, Cocconi, Calloni, Gandolfi, Benozzo, Maini, Frassineti, Bonaccini, Parizzi. A disposizione: Vulcano, Tomamenotti, Soragni, Venturi, Gorieri, Ferrari, Cavandoli, Blommaert. Allenatore: Battigello Massimiliano

ACF Arezzo: Valgimigli, Esperti, Così, Zelli, Costantino, Orlandi, Verdi, Ceccarelli, Lulli, Gnisci, Razzolini. A disposizione: Trezza, Mencucci, Cirri, Ferretti, Teci, Tuteri, Paganini, Fanciulli, Bove, Allenatore: Bonci Luca