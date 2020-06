FS Italiane, Trenitalia lancia la nuova App

Self check-in per comunicare la propria presenza a bordo treno in tutta sicurezza; una nuova veste grafica user friendly; una funzione innovativa e in sperimentazione per 1.500 treni regionali, che consentirà ai viaggiatori di avere informazioni sulle frequentazioni di ciascuna corsa e quindi sui posti disponibili; un nuovo metodo di pagamento per effettuare l’acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico presente sulla propria SIM.

Con l’orario estivo 2020, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) lancia la nuova App, destinata a migliorare sensibilmente la user experience, le informazioni e gli acquisti da smartphone e tablet. Uno strumento innovativo per soddisfare sempre di più i bisogni e le esigenze delle persone che viaggiano con Trenitalia.

La nuova App Trenitalia sarà disponibile da lunedì 22 giugno sugli store Android e iOS.

Tra le principali nuove funzionalità c’è il self check-in, disponibile in una prima fase per tutti i biglietti Frecce e InterCity e a breve anche per il trasporto regionale. Innovazione che Trenitalia ha previsto fra le azioni a tutela della salute delle persone e del distanziamento personale. Si effettua tramite un semplice click sul link del viaggio presente nella sezione I miei viaggi dell’App Trenitalia: in questo modo il viaggiatore comunica al capotreno, senza alcun contatto, la propria presenza a bordo.

Novità per il trasporto regionale. Il nuovo sistema di counter digitale consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale, tramite la nuova App, il numero dei posti disponibili a bordo treno. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone nella Fase 3 dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e non solo, per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.

Con la nuova App Trenitalia è possibile acquistare il biglietto con pochi click e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del treno. La comunicazione è smartcaring. Le informazioni sui treni utilizzati per i propri spostamenti pendolari arrivano quotidianamente e direttamente sul proprio smartphone per essere sempre aggiornati sull’andamento del proprio treno.

L’App prevede anche la possibilità di salvare i viaggi preferiti e acquistarli di nuovo con un semplice click; la ricerca rapida della stazione più vicina, se si è ha il gps attivo e si è geolocalizzati; l’acquisto di abbonamenti e carnet per Frecce e InterCity; la registrazione dei dati dei compagni di viaggio frequenti per recuperarli durante l’acquisto; l’accesso ai canali social di Trenitalia per ricevere informazioni e assistenza.

Sull’App Trenitalia è possibile anche registrare i metodi di pagamento preferiti e usare la nuova funzione del credito telefonico (TIM, Vodafone e WINDTRE) per acquistare il biglietto del treno, per un importo massimo fino a 13,45 euro (importo massimo definito dalle norme vigenti). Una novità che consentirà di allargare i fruitori dell’App anche alle persone che non posseggono carte di credito o altre forme di pagamento a debito.

Per evitare la coda in biglietteria, invece, è disponibile la funzione #ufirst che permette di prenotare direttamente dall’App il ticket di attesa.

L’innovazione e gli investimenti in tecnologia sono fondamentali per la ripartenza del sistema trasportistico del Paese. Trenitalia invita i propri passeggeri a utilizzare sempre più i canali digitali per l’acquisto di biglietti, in particolare l’App Trenitalia e il sito web trenitalia.com. Inoltre, anche chi acquisterà il proprio biglietto per Frecce e InterCity nelle biglietterie e attraverso le Self-service potrà ricevere il titolo di viaggio via mail o con sms. L’acquisto tramite App Trenitalia, sito web trenitalia.com e call center dà diritto, fino a martedì 30 giugno, al 30% in più di punti CartaFRECCIA.